Зубков забил за Ференцварош в чемпионате Венгрии

Чемпионат Венгрии возобновился после зимней паузы матчами 17-го тура. «Ференцварош» Сергея Реброва принимает «Пакш».
После первого тайма счет в матче 2:0 в пользу хозяев. Счет в матче на третьей минуте открыл украинский хавбек Александр Зубков.
Это шестой гол Зубкова в 14 матчах чемпионата Венгрии нынешнего сезона. «Ференцварош» лидирует в турнирной таблице с 36 очками после 16 туров.
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Источник — Sport.ua
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