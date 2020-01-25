Зубков забил за Ференцварош в чемпионате Венгрии

Чемпионат Венгрии возобновился после зимней паузы матчами 17-го тура. «Ференцварош» Сергея Реброва принимает «Пакш».

После первого тайма счет в матче 2:0 в пользу хозяев. Счет в матче на третьей минуте открыл украинский хавбек Александр Зубков.

Это шестой гол Зубкова в 14 матчах чемпионата Венгрии нынешнего сезона. «Ференцварош» лидирует в турнирной таблице с 36 очками после 16 туров.