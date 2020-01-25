Боруссия Дортмунд - Кельн - 5:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии

  • 25.01.2020 16:38
  • 245 просмотров
  • 0 комментариев
Боруссия Дортмунд - Кельн - 5:1. Видео голов и обзор матча
© twitter

24 января состоялся матч 19-го тура чемпионата Германии. «Боруссия» Д нанесла разгромное поражение «Кельну», Эрлинг Холанд вышел на замену и забил свои 4-й и 5-й голы в Бундеслиге.

 
Бундеслига. 19-й тур
 
«Боруссия» Д – «Кельн» – 5:1
 
Голы: Рафаэл Геррейру, 1 (1:0). Ройс, 29 (2:0). Санчо, 48 (3:0). Ут, 64 (3:1). Холанд, 77 (4:1). Холанд, 87 (5:1).
 
«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс, Пищек, Аканджи, Хакими, Витсель, Ройс (Дахуд, 80), Азар (Холанд, 65), Рафаэл Геррейро, Брандт, Санчо (Рейна, 89).
 
«Кельн»: Хорн, Хектор, Кцихос, Якобс, Эхизибуэ (Модест, 74), Борнау, Каттербах, Скири, Ут (Реджбецай, 80), Кордоба, Тильманн (Кайнц, 46).
 
Предупреждения: Борнау, 13. Витсель, 38.
 
Судья: Осмерс (Германия).
 
Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».
 
Турнирная таблица Бундеслиги
 
 
 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности