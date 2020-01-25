Юрий МОРОЗ: «Динамо должно рождать звезд»

Главный тренер молодежной команды «Динамо» Юрий Мороз рассказал о селекционной политике клуба и работе команды на зимних сборах:

«Для ребят из академии первая неделя сборов была сложной в плане понимания. На сегодня они уже больше разобрались, чего мы от них требуем, но еще хотелось бы, чтобы их двигательные качества были на уровне.

А что касается тех, кто приезжает на просмотр, селекция у нас работает постоянно, ведь «Динамо» должно рождать звезд».