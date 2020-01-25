Юрий МОРОЗ: «Динамо должно рождать звезд»

Главный тренер молодежной команды «Динамо» Юрий Мороз рассказал о селекционной политике клуба и работе команды на зимних сборах:
«Для ребят из академии первая неделя сборов была сложной в плане понимания. На сегодня они уже больше разобрались, чего мы от них требуем, но еще хотелось бы, чтобы их двигательные качества были на уровне.
А что касается тех, кто приезжает на просмотр, селекция у нас работает постоянно, ведь «Динамо» должно рождать звезд».
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Источник — ФК Динамо Киев
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