Юрий МОРОЗ: «Динамо должно рождать звезд»

Тренер молодежки «Динамо» - о селекции киевского клуба

  • 25.01.2020 16:09
  • 596 просмотров
  • 4 комментария
Юрий МОРОЗ: «Динамо должно рождать звезд»
© fcdynamo.kiev.ua

Главный тренер молодежной команды «Динамо» Юрий Мороз рассказал о селекционной политике клуба и работе команды на зимних сборах:

«Для ребят из академии первая неделя сборов была сложной в плане понимания. На сегодня они уже больше разобрались, чего мы от них требуем, но еще хотелось бы, чтобы их двигательные качества были на уровне.

А что касается тех, кто приезжает на просмотр, селекция у нас работает постоянно, ведь «Динамо» должно рождать звезд».

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 25.01.2020 16:42
    -1
    REALIST, 25.01.2020 16:17
    ...теперь ясно, почему ДК е.ут все, кому не лень... Это чтоб звёзды потом рождались!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 25.01.2020 16:33
    -2
    Shevchenka2019, 25.01.2020 16:30
    Блохін,Шева володарі золотих м'ячів. А шухтьор 4!!!! Допінгованих. Бєсєдін?) В шухтьора таких 4!!!! Наголошую. То вже треба клуб карати,але...
    Не скули, тема статьи другая
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 25.01.2020 16:30
    0
    REALIST, 25.01.2020 16:17
    ...теперь ясно, почему ДК е.ут все, кому не лень... Это чтоб звёзды потом рождались!
    Блохін,Шева володарі золотих м'ячів. А шухтьор 4!!!! Допінгованих. Бєсєдін?) В шухтьора таких 4!!!! Наголошую. То вже треба клуб карати,але...
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 25.01.2020 16:17
    -2
    ...теперь ясно, почему ДК е.ут все, кому не лень... Это чтоб звёзды потом рождались!
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 25.01.2020 16:30
    0
    REALIST, 25.01.2020 16:17
    ...теперь ясно, почему ДК е.ут все, кому не лень... Это чтоб звёзды потом рождались!
    Блохін,Шева володарі золотих м'ячів. А шухтьор 4!!!! Допінгованих. Бєсєдін?) В шухтьора таких 4!!!! Наголошую. То вже треба клуб карати,але...
    Ссылка
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