Юрий ВЕРНИДУБ: «На сборах я не ставлю результат в первую очередь»

Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от контрольных матчей на сборах в Турции.

«К спаррингам подходим серьезно. Но ребята будут получать серьезные нагрузки. Это необходимо. На сборах я не ставлю результат в первую очередь. Самое главное - правильный подход к работе на тренировках. И понимание ребят того, что мы им преподносим.

Задачи на спарринг - то, что мы хотим играть, тактическое расположение, схема игры, движение. Это самое важное в этих играх, а не результат. Но если все эти моменты будут исполнены в комплексе, то будет и результат. Мы должны понимать, что даже на контрольную игру должна быть мотивация и правильный настрой», - сказал Вернидуб