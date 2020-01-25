В воскресенье, 26-го января, состоится матч 21 тура чемпионата Испании, в котором «Атлетико» примет «Леганес».
Поединок пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано». Стартовый свисток встречи прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок «Атлетико» – «Леганес» покажет телеканал «Футбол 1».
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Источник — Sport.ua
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