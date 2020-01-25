ОФИЦИАЛЬНО: Дани Ольмо — игрок Лейпцига

Немецкий клуб подписал атакующего полузащитника загребского «Динамо»

  • 25.01.2020 13:20
  • 894 просмотра
  • 0 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Дани Ольмо — игрок Лейпцига
© ФК Лейпциг. Дани Ольмо

21-летний испанский атакующий полузащитник Дани Ольмо перешел из загребского «Динамо» в немецкий «Лейпциг».

Сумма сделки не разглашается. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2024-го года.

Ольмо выступал за молодежные команды «Эспаньола» и «Барселоны». В структуре каталонского клуба Дани тренировался с 2007-го по 2014-й годы. В 2014-м году Ольмо перешел в загребское «Динамо» на правах свободного агента.

В текущем сезоне Ольмо провел за «Динамо» Загреб 22 матча во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач.

В активе Дани один матч в составе национальной сборной Испании (7:0 в рамках квалификации на Евро-2020 против Мальты), где он забил один гол.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €35 миллионов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — РБ Лейпциг

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности