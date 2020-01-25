ОФИЦИАЛЬНО: Дани Ольмо — игрок Лейпцига

21-летний испанский атакующий полузащитник Дани Ольмо перешел из загребского «Динамо» в немецкий «Лейпциг».

Сумма сделки не разглашается. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2024-го года.

Ольмо выступал за молодежные команды «Эспаньола» и «Барселоны». В структуре каталонского клуба Дани тренировался с 2007-го по 2014-й годы. В 2014-м году Ольмо перешел в загребское «Динамо» на правах свободного агента.

В текущем сезоне Ольмо провел за «Динамо» Загреб 22 матча во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач.

В активе Дани один матч в составе национальной сборной Испании (7:0 в рамках квалификации на Евро-2020 против Мальты), где он забил один гол.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €35 миллионов.