ФОТО. Топ-10 самых дорогих голкиперов мира

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал список из топ-10 самых дорогих вратарей в мире.
Лидирует в нем 27-летний голкипер мадридского «Атлетико» и сборной Словении по футболу Ян Облак, который оценивается в €100 миллионов.
Второе и третье места разделили 27-летний вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон и 27-летний страж ворот «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген. Оба оцениваются в €90 миллионов.
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Источник — Transfermarkt
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