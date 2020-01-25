ФОТО. Топ-10 самых дорогих голкиперов мира

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал список из топ-10 самых дорогих вратарей в мире.

Лидирует в нем 27-летний голкипер мадридского «Атлетико» и сборной Словении по футболу Ян Облак, который оценивается в €100 миллионов.

Второе и третье места разделили 27-летний вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон и 27-летний страж ворот «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген. Оба оцениваются в €90 миллионов.