Ворскла — Лодзь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 25-го января, полтавская «Ворскла» проведет товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником украинской команды станет польский клуб «Лодзь».
Прямая трансляция встречи начнется в 14:30 по киевскому времени.
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Источник — ФК Ворскла
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