Жуниор МОРАЕС: «Футболисты не любят сборы»

Нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес рассказал о сложностях сборов, значении спаррингов и предстоящей игре с «Лехом».

– Жуниор, что для тебя означают тренировочные сборы? Как объяснить это человеку, который не так хорошо знаком с их спецификой?

– В первую очередь, это сложнейшая работа. Здесь у тебя есть время на подготовку, и очень часто от того, как ты подготовишься на сборах, зависит физическая форма на протяжении всего сезона. В большинстве футболисты не любят сборы, потому что это и правда тяжелый труд, мало времени на восстановление, ты далеко от семьи… Однако все отдают себе отчет в том, насколько они важны для того, чтобы провести хороший сезон.

– Ты давно выступаешь в Украине. Помнишь ли свои первые зимние сборы?

– Да, конечно же, помню! Они очень отличались от того, к чему я привык в Бразилии. Сейчас к нам прибывают молодые игроки, и для них это вообще непросто. Когда-то и я был в их положении. Но нужно действительно хорошо подготовиться, чтобы добиться своих целей в будущем.

– На какой день сборов происходит привыкание к нагрузкам?

– Думаю, кроме интенсивных тренировок, которые нам дают наставники, большое значение имеют товарищеские матчи. Ты начинаешь соревноваться, есть желание играть и побеждать. И когда ты уже готов провести на поле 90 минут, только тогда чувствуешь себя по-настоящему хорошо и начинаешь адаптироваться к сезону.

– Первый спарринг состоится уже сегодня — с «Лехом». Год назад вы также встречались с этим соперником и победили 3:0, а ты забил один из мячей. Помнишь тот матч?

– Это была очень важная для меня игра, и я хорошо ее помню. Каждый матч, даже товарищеский, каждый гол, все важные моменты в команде навсегда запоминаются и заставляют поверить в себя.

– Какие ожидания от предстоящей игры и как оценишь свою готовность к поединку?

– Знаете, это у меня в первый раз, когда я прибыл на сборы, не тренируясь и не готовясь к ним. Причина в перенесенном хирургическом вмешательстве на лице. Так что я чувствую себя на чуть более низком физическом уровне по сравнению с другими ребятами, но стараюсь заниматься усерднее, бегать, жертвовать собой и надеюсь, что через три-четыре дня буду в одних кондициях с остальными.