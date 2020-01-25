Australian Open. Сестры Киченок разыграли победу в миксте

Победила Надя

  • 25.01.2020 10:36
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Australian Open. Сестры Киченок разыграли победу в миксте
© Weibo. Сестры Киченок
Сестры Киченок провели очный поединок в рамках парного смешанного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
 
Надежда в дуэте с Роханом Бопанной из Индии переиграла Людмилу, выступавшую в тандеме с Остином Крайчеком из США.
 
Australian Open. Первый круг микста
Надежда Киченок / Рохан Бопанна – Людмила Киченок / Остин Крайчек – 7:5, 4:6, 10-6
 
В следующем раунде Надя и Рохан сразятся против американско-бразильского дуэта Николь Мелихар / Бруно Соарес.
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Источник — Sport.ua

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