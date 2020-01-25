Australian Open. Сестры Киченок разыграли победу в миксте

Сестры Киченок провели очный поединок в рамках парного смешанного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Надежда в дуэте с Роханом Бопанной из Индии переиграла Людмилу, выступавшую в тандеме с Остином Крайчеком из США.

Australian Open. Первый круг микста

Надежда Киченок / Рохан Бопанна – Людмила Киченок / Остин Крайчек – 7:5, 4:6, 10-6

В следующем раунде Надя и Рохан сразятся против американско-бразильского дуэта Николь Мелихар / Бруно Соарес.