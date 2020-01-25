Михаил МУДРИК: «Матч — это всегда праздник»

Хавбек «Шахтера» прокомментировал подготовку «горняков» ко второй части сезона

  • 25.01.2020 09:57
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Михаил МУДРИК: «Матч — это всегда праздник»
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

19-летний полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик рассказал о подготовке донецкой команды ко второй части сезона.

«Основная работа, естественно, на поле, но также необходимо подготовить тело в спортзале: улучшить физические данные, иметь сильный корпус. Это очень важно и для предотвращения травм. В пятницу выполняли как раз упражнения на координацию и стабилизацию. В конце потянулись, занимались с роллами, чтобы мышцы быстрее восстанавливались. На сборах всегда так: сначала тело подвергается стрессу, а затем привыкает к нагрузкам. В любом случае хорошая работа — тяжелая работа. В субботу наконец-то первый спарринг. Матч — это всегда праздник, так что хочется уже поскорее вновь почувствовать игру», — отметил Мудрик.

В субботу, 25-го января, «Шахтер» сыграет с польским «Лехом». Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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