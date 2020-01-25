21-й тур
Ницца
1:1
Ренн
24.01.2020, FT

Ницца и Ренн разошлись миром, гости сохраняют место в топ-3 Лиги 1

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, опережая «Марсель» и «Ренн»

  • 25.01.2020 00:32
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Ницца и Ренн разошлись миром, гости сохраняют место в топ-3 Лиги 1
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24 января состоялся матч чемпионата Франции 2019/20. «Ницца» и «Ренн» разошлись миром, гости сохраняют место в топ-3 Лиги 1.
 
«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции (49 очков), далее идут «Марсель» (41), «Ренн» (37), «Нант» (32), «Лилль» (31). 
 
Лига 1. 21-й тур
 
«Ницца» – «Ренн»  1:1
 
Голы: Дольберг, 47 (1:0). Тэ, 81 (1:1).
 
«Ницца»: Бенитес, Данте, Сарр (Нсоки, 74), Эрелль, Данилу, Сиприен, Ле Мелу, Унас, Дольберг, Клод Морис, Маолида (Ганаго, 74).
 
«Ренн»: Менди, Морель, Гнаньон, Мауасса (Ниамси, 27. Желен, 50), Боэй, Юну (Гбохо, 76), Леа Силики, Камавинга, Ньянг, Тэ, Рафинья.
 
Предупреждение: Леа Силики, 65.
 
Судья: Бен Эль-Хадж.
 
Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».
 
 
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Источник — Sport.ua

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