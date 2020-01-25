24 января состоялся матч чемпионата Франции 2019/20. «Ницца» и «Ренн» разошлись миром, гости сохраняют место в топ-3 Лиги 1.
«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции (49 очков), далее идут «Марсель» (41), «Ренн» (37), «Нант» (32), «Лилль» (31).
Лига 1. 21-й тур
«Ницца» – «Ренн» – 1:1
Голы: Дольберг, 47 (1:0). Тэ, 81 (1:1).
«Ницца»: Бенитес, Данте, Сарр (Нсоки, 74), Эрелль, Данилу, Сиприен, Ле Мелу, Унас, Дольберг, Клод Морис, Маолида (Ганаго, 74).
«Ренн»: Менди, Морель, Гнаньон, Мауасса (Ниамси, 27. Желен, 50), Боэй, Юну (Гбохо, 76), Леа Силики, Камавинга, Ньянг, Тэ, Рафинья.
Предупреждение: Леа Силики, 65.
Судья: Бен Эль-Хадж.
Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».
Турнирная таблица Лиги 1
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Источник — Sport.ua
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