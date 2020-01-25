21-й тур
Осасуна
2:0
Леванте
24.01.2020, FT

Осасуна переиграла Леванте, забив два гола за три минуты

Турнирную таблицу Ла Лиги возглавляют «Барселона» и «Реал» Мадрид

  • 25.01.2020 00:18
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Осасуна переиграла Леванте, забив два гола за три минуты
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24 января стартовал 21-й тур испанской Ла Лиги. «Осасуна» переиграла «Леванте», забив два гола за три минуты
 
Турнирную таблицу возглавляют: «Барселона» и «Реал» Мадрид (по 43 очка), далее идут «Атлетико» и «Севилья» (по 35), «Хетафе» (33), «Реал Сосьедад», «Валенсия» (по 31).
 
Ла Лига. 21-й тур
 
«Осасуна» – «Леванте» – 2:0
 
Голы: Рубен Гарсия, 81, пенальти (1:0). Иньиго Перес, 84 (2:0).
 
«Осасуна»: Эррера, Эступиньян, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Брашанац, Торрес (Иньиго Перес, 69), Р.Гарсия, Монкайола, Лопес (Кардона, 69), Авила (Ибаньес, 58).
 
«Леванте»: Фернандес, Везу, Тоньо, Кабако (Эрнани, 85), Постиго, Мирамон, Рочина, Кампанья, Мелеро (Вукчевич, 79), Рохер, Майораль (Моралес, 72).
 
Предупреждения: Дав.Гарсия, 53. Ибаньес, 63. Брашанац, 75. Кампанья, 80. Вукчевич, 88. Рочина, 90+2.
 
Судья: Сото Градо.
 
Памплона. Стадион «Эль Садар».
 
 
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Источник — Sport.ua

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