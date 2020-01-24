Львов назвал список игроков, которые отправились на сбор в Турцию

Всего из Львова вылетело 20 футболистов, в т.ч. 3 игрока на просмотре

  • 24.01.2020 22:29
  • 923 просмотра
  • 2 комментария
Львов назвал список игроков, которые отправились на сбор в Турцию
© ПФК Львов
Стал известен список игроков ПФК «Львов», которые полетели на учебно-тренировочный сбор в Турцию, который пройдет с 24 января по 12 февраля.
 
Всего из Львова вылетело 20 футболистов, в том числе и 3 игрока, которые находятся на просмотре.
 
В составе команды в Турцию полетели: Герман Пеньков, Богдан Сарнавский, Никита Татарков, Игорь Гончар, Сергей Люлька, Сергей Борзенко, Антон Братков, Владислав Приймак, Жонатан, Сабино, Баяно, Шина, Алваро, Ренан, Пернамбуко, Ярослав Богунов, Назарий Нич, три игрока на просмотре.
 
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Источник — ФК Львов

(5 голосов)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 24.01.2020 23:19
    0
    Суперники на зборах :
    3 лютого. «Воєводина» (Новий Сад, Сербія);
    5 лютого. «Графичар» (Белград, Сербія);
    7 лютого. «Валмієрі Гласс» (Латвія);
    9 лютого. «Мура» (Мурска-Собота, Словенія);
    11 лютого. Суперник визначається.
    ==========================================
    Успіху ЛЕВАМ !
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 24.01.2020 23:14
    0
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 24.01.2020 23:19
    0
    Суперники на зборах :
    3 лютого. «Воєводина» (Новий Сад, Сербія);
    5 лютого. «Графичар» (Белград, Сербія);
    7 лютого. «Валмієрі Гласс» (Латвія);
    9 лютого. «Мура» (Мурска-Собота, Словенія);
    11 лютого. Суперник визначається.
    ==========================================
    Успіху ЛЕВАМ !
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 24.01.2020 23:14
    0
    Ссылка
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