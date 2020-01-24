Львов назвал список игроков, которые отправились на сбор в Турцию

Стал известен список игроков ПФК «Львов», которые полетели на учебно-тренировочный сбор в Турцию, который пройдет с 24 января по 12 февраля.

Всего из Львова вылетело 20 футболистов, в том числе и 3 игрока, которые находятся на просмотре.

В составе команды в Турцию полетели: Герман Пеньков, Богдан Сарнавский, Никита Татарков, Игорь Гончар, Сергей Люлька, Сергей Борзенко, Антон Братков, Владислав Приймак, Жонатан, Сабино, Баяно, Шина, Алваро, Ренан, Пернамбуко, Ярослав Богунов, Назарий Нич, три игрока на просмотре.