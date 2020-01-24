ВИДЕО. КЛОПП: «Мы еще даже не квалифицировались в Лигу чемпионов»

Уже на выходных состоится очередной матч Кубка Англии, в котором «Ливерпуль» сыграет против «Шрусбери Таун» на выезде.
На пресс-конференции перед матчем Юрген Клопп ответил на вопросы журналистов и намекнул на то, что в предстоящем матче воспользуется глубиной состава, чтобы дать отдохнуть игрокам основы. К слову, состав «Ливерпуля» позволяет это сделать, в прошлом раунде команда вышла дублем и прошла дальше.
Смотрите видео Sport.ua с пресс-конференции Клоппа.
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Источник — Sport.ua
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