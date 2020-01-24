Пьяного экс-игрока Ливерпуля убрали из телеэфира

Джермейн Пеннант «прославился» в футбольном ток-шоу

  • 24.01.2020 18:47
  • 1800 просмотров
  • 1 комментарий
Пьяного экс-игрока Ливерпуля убрали из телеэфира

Бывший игрок «Арсенала» и «Ливерпуля» Джермейн Пеннант появился в эфире одного из футбольных ток-шоу на телеканале Sky Sports в нетрезвом виде.

Пеннант говорил несвязанные вещи, которые напоминали просто набор слов. После этого коллеги Пеннанта по эфиру начали его игнорировать, и тот молча просидел примерно 15 минут.

Когда же программа ушла на рекламную паузу, Пеннанта убрали из эфира, а после рекламы его место в студии занял другой журналист.

Официально Sky Sports объяснил причину снятия Пеннанта с эфира тем, что его выступление «не соответствовало стандартам канала».

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Источник — Daily Mail

(4 голоса)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 24.01.2020 18:55
    +2
    Леоненко всегда бухой и геббельса это вполне устраивает
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 24.01.2020 18:55
    +2
    Леоненко всегда бухой и геббельса это вполне устраивает
    Ссылка
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