ВИДЕО. Медведев приглашает фанов в Запорожье на матчи Кубка Дэвиса

6-7 марта 2020 года украинские теннисисты выступят в плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса. Соперниками «сине-желтых» в этой матчевой встрече станут игроки из Тайваня. Поединок состоится в Запорожье во Дворце Спорта «Юность».
Капитан сборной Украины по теннису Андрей Медведев приглашает болельщиков на поединок.
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Источник — Sport.ua
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