Ювентус вернул Перейру из Дижона

Туринский «Ювентус» досрочно вернул из аренды в «Дижоне» 21-летнего бразильского полузащитника Матеуса Перейру.
Перейра должен был защищать цвета «Дижона» до конца текущего сезона, но руководство «Ювентуса» решило иначе. «Ювентус» намерен продать игрока в «Барселону» до закрытия январского трансферного окна.
В текущем сезоне Перейра провел за «Дижон» 10 матчей во французской Лиге 1. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €1,5 миллиона.
Контракт Перейры с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022-го года.
Источник — RMC
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