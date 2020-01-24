Ювентус вернул Перейру из Дижона

Туринский «Ювентус» досрочно вернул из аренды в «Дижоне» 21-летнего бразильского полузащитника Матеуса Перейру.

Перейра должен был защищать цвета «Дижона» до конца текущего сезона, но руководство «Ювентуса» решило иначе. «Ювентус» намерен продать игрока в «Барселону» до закрытия январского трансферного окна.

В текущем сезоне Перейра провел за «Дижон» 10 матчей во французской Лиге 1. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €1,5 миллиона.

Контракт Перейры с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022-го года.