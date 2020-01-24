ОФИЦИАЛЬНО: Леднев и Нещерет продлили контракты с Динамо

21-летний украинский полузащитник Богдан Леднев и 18-летний украинский вратарь Руслан Нещерет продлили контракты с киевским «Динамо».

Новый контракт Леднева, который с лета 2018-го года выступает на правах аренды за луганскую «Зарю», рассчитан до июня 2024-го года. В нынешнем сезоне Леднев провел за «Зарю» 21 матч во всех турнирах, где забил 10 мячей.

Обновленное соглашение Нещерета с «Динамо» рассчитано на пять лет. В данный момент футболист проходит учебно-тренировочный сбор с первой командой киевлян.

В текущем сезоне Нещерет 5 раз попадал в заявку первой команды «Динамо» в матчах УПЛ и Кубка Украины, провел 7 матчей в чемпионате U-19 и 2 матча в чемпионате U-21. На его счету также 6 матчей в Юношеской Лиге УЕФА — 2 в прошлом сезоне и 4 в нынешнем.