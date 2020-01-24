ОФИЦИАЛЬНО: Леднев и Нещерет продлили контракты с Динамо

Футболисты подписали новые долгосрочные соглашения с киевским клубом

  • 24.01.2020 15:59
  • 1244 просмотра
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО: Леднев и Нещерет продлили контракты с Динамо
© ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

21-летний украинский полузащитник Богдан Леднев и 18-летний украинский вратарь Руслан Нещерет продлили контракты с киевским «Динамо».

Новый контракт Леднева, который с лета 2018-го года выступает на правах аренды за луганскую «Зарю», рассчитан до июня 2024-го года. В нынешнем сезоне Леднев провел за «Зарю» 21 матч во всех турнирах, где забил 10 мячей.

Обновленное соглашение Нещерета с «Динамо» рассчитано на пять лет. В данный момент футболист проходит учебно-тренировочный сбор с первой командой киевлян.

В текущем сезоне Нещерет 5 раз попадал в заявку первой команды «Динамо» в матчах УПЛ и Кубка Украины, провел 7 матчей в чемпионате U-19 и 2 матча в чемпионате U-21. На его счету также 6 матчей в Юношеской Лиге УЕФА — 2 в прошлом сезоне и 4 в нынешнем.

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 24.01.2020 16:09
    +2
    А вот это отличная новость !
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 24.01.2020 16:09
    +2
    А вот это отличная новость !
    Ссылка
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