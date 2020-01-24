Даниил СИКАН: «После отдыха всегда тяжело»

18-летний украинский форвард донецкого «Шахтера» Даниил Сикан рассказал о подготовке «горняков» ко второй части сезона.

«Еще привыкаем к нагрузкам, ведь после отдыха всегда чуть-чуть тяжело, особенно ногам. Но уже втягиваемся в тренировки и понемногу набираем форму. Сейчас больше работаем над техникой: короткие пасы, мелкий контроль в квадратах, чтобы было мало пространства, ну и футбол в конце каждого занятия. Важно также, что тренеры чередуют сессии на поле и упражнения в фитнес-зале, — это помогает восстановиться. Завтра состоится первая игра, и я чувствую себя готовым», — отметил Сикан.

В текущем сезоне Сикан провел за первую команду «Шахтера» 4 матча во всех турнирах.