ФОТО. Сборная самых дорогих игроков испанской Ла Лиги

Опубликована символическая сборная самых дорогих игроков чемпионата Испании.

Примечательно, что все 11 футболистов представляют только три клуба — «Барселону», «Реал» и «Атлетико».

Самым дорогим стал 32-летний аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси, который оценивается в €140 миллионов. Совсем немного от него отстают Эден Азар («Реал») и Антуан Гризманн («Барселона»), ориентировочная стоимость которых составляет €120 миллионов.

Самый дорогой вратарь Ла Лиги — Ян Облак из мадридского «Атлетико». Он оценивается в €100 миллионов.