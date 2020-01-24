Лейпциг нацелился на Кристенсена

Немецкий «Лейпциг» нацелился на 23-летнего датского защитника «Челси» Андреаса Кристенсена. Немецкий клуб может арендовать игрока.
В текущем сезоне Кристенсен провел за «Челси» 15 матчей во всех турнирах, проведя на поле 1297 минут.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €30 миллионов.
Контракт Кристенсена с «Челси» рассчитан до лета 2022-го года.
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Источник — Transfermarkt
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