Боруссия Дортмунд - Кельн. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Ждем голов от Холанда?

  • 24.01.2020 09:30
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Боруссия Дортмунд - Кельн. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
© twitter.com/BVB

«Боруссия» Дортмунд в конце первой части чемпионата Германии немного выпала из борьбы за титул, опустившись на 4-е место. Команда действовала не слишком стабильно и пропустила вперед и «Лейпциг», и Менхенгладбах, и «Баварию».

Правда, год команда начала очень ярко, обыграв «Аугсбург» 5:3 с хет-триком новичка Эрлинга Холанда. Несмотря не весь ажиотаж вокруг игрока и радость болельщиков команды, стоит отметить проблемы Дортмунда в обороне. «Боруссия» в трех последних встречах Бундеслиги пропустила 8 голов, а в целом защита у Дортмунда худшая не только среди претендентов на чемпионство, но и в топ-7.

twitter.com/BVB

Правда, со следующим соперником должно быть попроще.

«Кельн» находится над зоной вылета и имеет одну из худших атак в сезоне. Так или иначе, а терять очки дортмундцам нельзя, ведь «Лейпциг» опережает «Боруссию» на солидные 7 очков.

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24 января, пятница
 
«Боруссия Д» — «Кельн»
Дортмунд. Начало - в 21:30
Прямая трансляция на телеканале Футбол 2
Прогноз Sport.ua — 3:1

 

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Источник — Sport.ua

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