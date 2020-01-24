«Боруссия» Дортмунд в конце первой части чемпионата Германии немного выпала из борьбы за титул, опустившись на 4-е место. Команда действовала не слишком стабильно и пропустила вперед и «Лейпциг», и Менхенгладбах, и «Баварию».

Правда, год команда начала очень ярко, обыграв «Аугсбург» 5:3 с хет-триком новичка Эрлинга Холанда. Несмотря не весь ажиотаж вокруг игрока и радость болельщиков команды, стоит отметить проблемы Дортмунда в обороне. «Боруссия» в трех последних встречах Бундеслиги пропустила 8 голов, а в целом защита у Дортмунда худшая не только среди претендентов на чемпионство, но и в топ-7.

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Правда, со следующим соперником должно быть попроще.

«Кельн» находится над зоной вылета и имеет одну из худших атак в сезоне. Так или иначе, а терять очки дортмундцам нельзя, ведь «Лейпциг» опережает «Боруссию» на солидные 7 очков.

24 января, пятница