ФОТО. Роналду опубликовал свой снимок в нижнем белье

Португальский форвард «Ювентуса» продолжает развивать собственный бренд

  • 23.01.2020 21:14
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ФОТО. Роналду опубликовал свой снимок в нижнем белье
© ФК Ювентус. Криштиану Роналду

34-летний форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду активно развивает свой собственный бренд CR7, под которым выпускается и нижнее белье.

«Оглядываясь на летнюю фотосессию и одну из моих любимых фотографий. Также это одни из моих любимых спортивных трусов в осенней коллекции CR7», — написал Роналду в Instagram.

В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 25 матчей во всех турнирах, где забил 19 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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Источник — Instagram

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