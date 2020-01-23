ФОТО. Роналду опубликовал свой снимок в нижнем белье

34-летний форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду активно развивает свой собственный бренд CR7, под которым выпускается и нижнее белье.

«Оглядываясь на летнюю фотосессию и одну из моих любимых фотографий. Также это одни из моих любимых спортивных трусов в осенней коллекции CR7», — написал Роналду в Instagram.

В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 25 матчей во всех турнирах, где забил 19 мячей и отдал 3 результативные передачи.