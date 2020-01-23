Заря просматривает потенциального новичка из Черногории

Михайло Перович тренируется с луганской «Зарей» на Черногорский нападающийтренируется с луганской «Зарей» на учебно-тренировочном сборе клуба в Турции.

Ранее форвард выступал за черногорский клуб «Будучност» из Подгорицы. По данным Transfermarkt, стоимость Михайло Перовича составляет 300 тысяч евро. За полтора сезона в клубе он провел 46 матчей и забил 11 голов в национальном чемпионате.

В начале сезона «Заря» играла с «Будучностью» во 2-м раунде квалификации Лиги Европы 2018/29. Луганчане выиграли по сумме двух матчей (3:1, 1:0), а 23-летний форвард отметился голом в ворота луганчан.