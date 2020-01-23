Заря просматривает потенциального новичка из Черногории

Форвард Михайло Перович ранее выступал за «Будучност» из Подгорицы

  • 23.01.2020 18:38
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Заря просматривает потенциального новичка из Черногории
© Twitter. Михайло Перович
Черногорский нападающий Михайло Перович тренируется с луганской «Зарей» на учебно-тренировочном сборе клуба в Турции.
 
Ранее форвард выступал за черногорский клуб «Будучност» из Подгорицы. По данным Transfermarkt, стоимость Михайло Перовича составляет 300 тысяч евро. За полтора сезона в клубе он провел 46 матчей и забил 11 голов в национальном чемпионате.
 
В начале сезона «Заря» играла с «Будучностью» во 2-м раунде квалификации Лиги Европы 2018/29. Луганчане выиграли по сумме двух матчей (3:1, 1:0), а 23-летний форвард отметился голом в ворота луганчан.
 

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Источник — ФК Заря

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