Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила график регистрации и заявки футболистов команд сезона 2019/20 годов (второй заявочный период).

«Динамо» и «Шахтер» будут подавать заявки на вторую часть сезона раньше других, 3 февраля. А затем 19 февраля смогут подать дозаявки.

График регистрации команд клубов УПЛ на второй заявочный период сезона 2019/20 выглядит так:

03.02.2020

«Шахтер», «Динамо»

17.02.2020

«Заря», «Десна», «Александрия», «Мариуполь»

18.02.2020

«Колос», «Днепр-1», «Олимпик», «Львов»

19.02.2020

«Ворскла», «Карпаты», «Динамо», «Шахтер»