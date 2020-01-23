Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила график регистрации и заявки футболистов команд сезона 2019/20 годов (второй заявочный период).
«Динамо» и «Шахтер» будут подавать заявки на вторую часть сезона раньше других, 3 февраля. А затем 19 февраля смогут подать дозаявки.
График регистрации команд клубов УПЛ на второй заявочный период сезона 2019/20 выглядит так:
03.02.2020
«Шахтер», «Динамо»
17.02.2020
«Заря», «Десна», «Александрия», «Мариуполь»
18.02.2020
«Колос», «Днепр-1», «Олимпик», «Львов»
19.02.2020
«Ворскла», «Карпаты», «Динамо», «Шахтер»
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.