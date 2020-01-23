Ренн. Стаховский проиграл в третьем круге

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№153 ATP) завершил выступления на хардовом челленджере во французском Ренне.
В матче третьего круга 34-летний украинец, посеянный под первым номером, проиграл в двух сетах Тобиасу Камке из Германии (№248 ATP).
Ренн. Третий круг
Сергей Стаховский (Украина) – Тобиас Камке (Германия) – 2:6, 1:6
Кемке в 1/4 финала сыграет против Роберто Ортеги-Ольмедо (№242 ATP) или Эвана Фюрнесса (№498 ATP).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.