Ренн. Стаховский проиграл в третьем круге

Украинский теннисист завершил борьбу на челленджере во Франции

  • 23.01.2020 15:31
  • 404 просмотра
  • 3 комментария
Ренн. Стаховский проиграл в третьем круге
© ATP. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский (№153 ATP) завершил выступления на хардовом челленджере во французском Ренне.
 
В матче третьего круга 34-летний украинец, посеянный под первым номером, проиграл в двух сетах Тобиасу Камке из Германии (№248 ATP).
 
Ренн. Третий круг
Сергей Стаховский (Украина) – Тобиас Камке (Германия) – 2:6, 1:6
 
Кемке в 1/4 финала сыграет против Роберто Ортеги-Ольмедо (№242 ATP) или Эвана Фюрнесса (№498 ATP).

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Rihel
      Rihel, 23.01.2020 17:00
    -1
    Спорт,и в частности теннис- не твоё, давай поближе к орнитологии,к кукушонкам,тут у вас взаимная любовь
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 23.01.2020 16:04
    0
    Первий сеянний, 2-6,1-6
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    peluita
      peluita, 23.01.2020 15:55
    0
    спасибо Серёга, ставочка зашла)))
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 23.01.2020 16:04
    0
    Первий сеянний, 2-6,1-6
    Ссылка
    peluita
      peluita, 23.01.2020 15:55
    0
    спасибо Серёга, ставочка зашла)))
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