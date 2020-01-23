ВИДЕО. Кирьос спародировал Надаля, чем рассмешил судью

Сегодня Ник Кирьос во втором раунде Australian Open обыграл Жиля Симона 6:4, 6:2, 4:6, 7:5, и во время матча получил предупреждение за слишком долгую подготовку к подаче.
Это не понравилось скандальному австралийцу, и он спародировал Рафаэля Надаля, намекнув на то, что испанцу часто прощаются аналогичные нарушения.
У судьи пародия на Надаля вызвала улыбку:
🤦♂️(🎥@Eurosport_RU ) pic.twitter.com/s9scAWS5sj— doublefault28 (@doublefault28) January 23, 2020
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Источник — Twitter
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