Сергей Стаховский – Тобиас Камке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на челленджере в Ренне

  • 23.01.2020 14:30
  • 474 просмотра
  • 0 комментариев
Сергей Стаховский – Тобиас Камке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ATP. Сергей Стаховский
В четверг, 23 января, украинский теннисист Сергей Стаховский (№153 ATP) сыграет второй  поединок на хардовом челленджере во французском Ренне.
 
В матче третьего круга 34-летний украинец, посеянный под первым номером, сыграет против Тобиаса Кемке из Германии (№248  ATP).
 
Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.
 
 
Победитель матча в 1/4 финала сыграет против Роберто Ортеги-Ольмедо (№242 ATP) или Эвана Фюрнесса (№498 ATP).
 
Плеер буде добавлен ближе у началу матча. 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности