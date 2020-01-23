Сергей Стаховский – Тобиас Камке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 23 января, украинский теннисист Сергей Стаховский (№153 ATP) сыграет второй поединок на хардовом челленджере во французском Ренне.

В матче третьего круга 34-летний украинец, посеянный под первым номером, сыграет против Тобиаса Кемке из Германии (№248 ATP).

Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.

Победитель матча в 1/4 финала сыграет против Роберто Ортеги-Ольмедо (№242 ATP) или Эвана Фюрнесса (№498 ATP).

Плеер буде добавлен ближе у началу матча.