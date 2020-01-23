Australian Open. Определились все участники третьего круга

23 и 24 января на Australian Open прошли матчи второго круга в мужском одиночном разряде.
Из первой десятки посева свой матч проиграл только Маттео Берреттини, который уступил американцу Теннису Сандгрену, доходившему в Мельбурне до 1/4 финала в 2018 году.
Пары 1/16 финала (третий круг)
Верхняя часть сетки
[1] Рафаэль Надаль – [27] Пабло Карреньо-Буста
[23] Ник Кирьос – [16] Карен Хачанов
[10] Гаэль Монфис – Эрнест Гулбис
[29] Тейлор Фриц – [5] Доминик Тим
[4] Даниил Медведев – Алексей Попырин
[19] Джон Изнер – [15] Стэн Вавринка
[11] Давид Гоффен – [17] Андрей Рубльов
Фернандо Вердаско – [7] Александр Зверев
Нижняя часть сетки
Теннис Сандгрен – Сэм Куэрри
[22] Гвидо Пелья – [12] Фабио Фоньини
Мартон Фучович – Томми Пол
Джон Миллман – [3] Роджер Федерер
[6] Стефанос Циципас – [32] Милош Раонич
Марин Чилич – [9] Роберто Батиста-Агут
[14] Диего Шварцман – [24] Душан Лайович
Ёсихито Нисиока – [2] Новак Джокович
Матчи третьего круга пройдут 24 и 25 января.
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Источник — Sport.ua
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[6] Стефанос Ціціпас – [32] Мілош Раоніч
[23] Нік Кірьос – [16] Карен Хачанов
Марін Чиліч – [9] Роберто Батіста-Агут
[11] Давид Гоффен – [17] Андрій Рубльов
[6] Стефанос Ціціпас – [32] Мілош Раоніч
[23] Нік Кірьос – [16] Карен Хачанов
Марін Чиліч – [9] Роберто Батіста-Агут
[11] Давид Гоффен – [17] Андрій Рубльов
[6] Стефанос Ціціпас – [32] Мілош Раоніч
[23] Нік Кірьос – [16] Карен Хачанов
Марін Чиліч – [9] Роберто Батіста-Агут
[11] Давид Гоффен – [17] Андрій Рубльов
[6] Стефанос Ціціпас – [32] Мілош Раоніч
[23] Нік Кірьос – [16] Карен Хачанов
Марін Чиліч – [9] Роберто Батіста-Агут
[11] Давид Гоффен – [17] Андрій Рубльов
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