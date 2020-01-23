Australian Open. Определились все участники третьего круга

23 и 24 января на Australian Open прошли матчи второго круга в мужском одиночном разряде.

Из первой десятки посева свой матч проиграл только Маттео Берреттини, который уступил американцу Теннису Сандгрену, доходившему в Мельбурне до 1/4 финала в 2018 году.

Пары 1/16 финала (третий круг)

Верхняя часть сетки

[1] Рафаэль Надаль – [27] Пабло Карреньо-Буста [1] Рафаэль Надаль –[27] Пабло Карреньо-Буста

[23] Ник Кирьос – [16] Карен Хачанов [23] Ник Кирьос –[16] Карен Хачанов

[10] Гаэль Монфис – Эрнест Гулбис [10] Гаэль Монфис –Эрнест Гулбис

[29] Тейлор Фриц – [5] Доминик Тим [29] Тейлор Фриц –[5] Доминик Тим

[4] Даниил Медведев – Алексей Попырин [4] Даниил Медведев –Алексей Попырин

[19] Джон Изнер – [15] Стэн Вавринка [19] Джон Изнер – [15]Стэн Вавринка

[11] Давид Гоффен – [17] Андрей Рубльов [11] Давид Гоффен –[17] Андрей Рубльов

Фернандо Вердаско – [7] Александр Зверев Фернандо Вердаско –[7] Александр Зверев

Нижняя часть сетки

Теннис Сандгрен – Сэм Куэрри Теннис Сандгрен –Сэм Куэрри

[22] Гвидо Пелья – [12] Фабио Фоньини [22] Гвидо Пелья –[12] Фабио Фоньини

Мартон Фучович – Томми Пол Мартон Фучович –Томми Пол

Джон Миллман – [3] Роджер Федерер Джон Миллман –[3] Роджер Федерер

[6] Стефанос Циципас – [32] Милош Раонич [6] Стефанос Циципас –[32] Милош Раонич

Марин Чилич – [9] Роберто Батиста-Агут Марин Чилич –[9] Роберто Батиста-Агут

[14] Диего Шварцман – [24] Душан Лайович [14] Диего Шварцман –[24] Душан Лайович

Ёсихито Нисиока – [2] Новак Джокович Ёсихито Нисиока –[2] Новак Джокович

Матчи третьего круга пройдут 24 и 25 января.