Australian Open. Определились все участники третьего круга

Первая десятка потеряла только Берреттини

  • 23.01.2020 14:24
  • 1115 просмотров
  • 2 комментария
Australian Open. Определились все участники третьего круга
© Australian Open. Рафаэль Надаль
23 и 24 января на Australian Open прошли матчи второго круга в мужском одиночном разряде.
 
Из первой десятки посева свой матч проиграл только Маттео Берреттини, который уступил американцу Теннису Сандгрену, доходившему в Мельбурне до 1/4 финала в 2018 году.
 
Пары 1/16 финала (третий круг)
 
Верхняя часть сетки
 [1] Рафаэль Надаль –  [27] Пабло Карреньо-Буста
 [23] Ник Кирьос –  [16] Карен Хачанов
 [10] Гаэль Монфис –  Эрнест Гулбис 
 [29] Тейлор Фриц –  [5] Доминик Тим 
 
 [4] Даниил Медведев  –  Алексей Попырин
 [19] Джон Изнер – [15]  Стэн Вавринка
 [11] Давид Гоффен –  [17] Андрей Рубльов
 Фернандо Вердаско –  [7] Александр Зверев
 
Нижняя часть сетки
 
 Теннис Сандгрен –  Сэм Куэрри
 [22] Гвидо Пелья –  [12] Фабио Фоньини 
 Мартон Фучович –  Томми Пол
 Джон Миллман –  [3] Роджер Федерер
 
 [6] Стефанос Циципас –  [32] Милош Раонич
 Марин Чилич –  [9] Роберто Батиста-Агут
 [14] Диего Шварцман –  [24] Душан Лайович 
 Ёсихито Нисиока –  [2] Новак Джокович
 
Матчи третьего круга пройдут 24 и 25 января.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 23.01.2020 14:47
    0
    adidas77, 23.01.2020 14:45
    Я бы выделил свою тройку интересных матчей
    [6] Стефанос Ціціпас – [32] Мілош Раоніч
    [23] Нік Кірьос – [16] Карен Хачанов
    Марін Чиліч – [9] Роберто Батіста-Агут
    [11] Давид Гоффен – [17] Андрій Рубльов
    Сори, вышел квартет матчей ;)
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 23.01.2020 14:45
    0
    Я бы выделил свою тройку интересных матчей
    [6] Стефанос Ціціпас – [32] Мілош Раоніч
    [23] Нік Кірьос – [16] Карен Хачанов
    Марін Чиліч – [9] Роберто Батіста-Агут
    [11] Давид Гоффен – [17] Андрій Рубльов
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 23.01.2020 14:47
    0
    adidas77, 23.01.2020 14:45
    Я бы выделил свою тройку интересных матчей
    [6] Стефанос Ціціпас – [32] Мілош Раоніч
    [23] Нік Кірьос – [16] Карен Хачанов
    Марін Чиліч – [9] Роберто Батіста-Агут
    [11] Давид Гоффен – [17] Андрій Рубльов
    Сори, вышел квартет матчей ;)
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 23.01.2020 14:45
    0
    Я бы выделил свою тройку интересных матчей
    [6] Стефанос Ціціпас – [32] Мілош Раоніч
    [23] Нік Кірьос – [16] Карен Хачанов
    Марін Чиліч – [9] Роберто Батіста-Агут
    [11] Давид Гоффен – [17] Андрій Рубльов
    Ссылка
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