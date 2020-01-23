ВИДЕО. Самые грязные фолы в футболе

Новый выпуск программы 120 ярдов

  • 23.01.2020 11:35
  • 736 просмотров
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ВИДЕО. Самые грязные фолы в футболе

В финале Суперкубка Испании грубый фол Федерико Вальверде на Морате принес победу мадридскому Реалу, но это нарушение правил было еще лайтовым. На 120 ЯРДОВ мы собрали топ самых жестоких фолов за последний год.

 

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Источник — 120 ярдов

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