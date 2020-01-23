Галатасарай договаривается о переходе Драговича

Центральный защитник «Байера» Александар Драгович в текущее трансферное окно может сменить команду.

Интерес к Драговичу проявляет «Галатасарай», который уже провел предварительные переговоры по игроку и всерьез приблизился к заключению сделки. В стамбульской команде обещают Драговичу гарантированное место в основном составе.

Также Драговичем интересуется «Болонья», но в итальянской команде австрийцу не дают гарантий места в составе.

Напомним, что Александар Драгович является игроком сборной Австрии, которая будет соперником Украины в групповом раунде финальной части Евро-2020.