Галатасарай договаривается о переходе Драговича

Центральный защитник «Байера» Александар Драгович в текущее трансферное окно может сменить команду.
Интерес к Драговичу проявляет «Галатасарай», который уже провел предварительные переговоры по игроку и всерьез приблизился к заключению сделки. В стамбульской команде обещают Драговичу гарантированное место в основном составе.
Также Драговичем интересуется «Болонья», но в итальянской команде австрийцу не дают гарантий места в составе.
Напомним, что Александар Драгович является игроком сборной Австрии, которая будет соперником Украины в групповом раунде финальной части Евро-2020.
Источник — Sporx
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