Галатасарай договаривается о переходе Драговича

Экс-защитник «Динамо» может продолжить карьеру в Турции

  • 23.01.2020 10:11
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Галатасарай договаривается о переходе Драговича
© Twitter. Александар Драгович

Центральный защитник «Байера» Александар Драгович в текущее трансферное окно может сменить команду.

Интерес к Драговичу проявляет «Галатасарай», который уже провел предварительные переговоры по игроку и всерьез приблизился к заключению сделки. В стамбульской команде обещают Драговичу гарантированное место в основном составе.

Также Драговичем интересуется «Болонья», но в итальянской команде австрийцу не дают гарантий места в составе.

Напомним, что Александар Драгович является игроком сборной Австрии, которая будет соперником Украины в групповом раунде финальной части Евро-2020.

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Источник — Sporx

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