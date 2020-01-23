Соболь сыграл за Брюгге в Кубке Бельгии

24-летний украинский левый защитник «Брюгге» Эдуард Соболь, чей контракт принадлежит донецкому «Шахтеру», провел очередной матч за бельгийскую команду.
В первом поединке полуфинала Кубка Бельгии «Брюгге» сыграл вничью с «Зюлте-Варегемом» (1:1). Соболь вышел на поле в стартовом составе «Брюгге» и провел полный матч.
В текущем сезоне Соболь провел за «Брюгге» 27 матчей во всех турнирах, где отдал 3 результативные передачи.
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Источник — Sport.ua
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