Деда пропустит сборы Карпат из-за травмы

Форвард львовских «Карпат» Ярослав Деда как минимум три недели будет восстанавливаться после повреждения, полученного на тренировке. Такой неутешительный вердикт получил игрок после посещения киевской специализированной клиники.

Таким образом Ярослав, скорее всего, не сможет присоединиться к своей команде на учебно-тренировочных сборах в Турции. Футболист будет проходить реабилитацию уже во Львове и начнет полноценные тренировки с партнерами уже после того, как они вернутся в Украину.

Деда в этом сезоне провел за основную команду шесть матчей (в двух выходил с первых минут), но результативными действиями молодой нападающий пока не отмечался.