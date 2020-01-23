Шахтер в Турции: тренировка в фитнес-зале

Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку ко второй части сезона в турецком Белеке.

Спустя три дня тяжелой работы на футбольном поле тренерский штаб решил разнообразить процесс подготовки и предложил команде восстановительное занятие в фитнес-зале. Футболисты разделились на три группы и под руководством ассистента главного тренера Филипе Селиккаи выполняли упражнения на стретчинг, координацию движений и размяли мышцы при помощи массажных роллов.

– Такой фитнес необходим игрокам для восстановления после длительных тренировок в предыдущие дни. Провели специфические упражнения на абсолютно все группы мышц, что очень важно сейчас. Мы это называем «разогнали кровь по телу», благодаря чему футболисты завтра будут более подготовленными, – объясняет Филипе Селиккая. – В целом команда чувствует себя хорошо по прошествии трех дней сборов. Все ребята – профессионалы, понимают, что на тренировках всегда требования выше и нагрузки большие. Поэтому и происходит чередование: тренировка – восстановление, тренировка – восстановление. Через несколько дней все втянутся в привычный ритм.

В четверг «горняки» продолжат работать в режиме двух тренировок в день и готовиться к первому контрольному матчу. 25-го января «Шахтер» проведет спарринг с польским «Лехом». Начало в 16:00.