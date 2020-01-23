ВИДЕО. Динамо готовится к матчу с Вардаром

В четверг, 23-го января, киевское «Динамо» проведет третий запланированный спарринг на зимнем сборе в Турции.
Вечерняя тренировка динамовцев была посвящена подготовке к матчу с «Вардаром» (Скопье) из Северной Македонии, который пройдет в рамках товарищеского турнира «Gloria Cup» (начало игры — в 16:00 по Киеву).
Основными темами занятия было моделирование игровых ситуаций, комбинации и удары в створ ворот.
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Источник — ФК Динамо Киев
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