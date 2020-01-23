ВИДЕО. Аякс забил 7 мячей в 1/8 финала Кубка Нидерландов

Амстердамский «Аякс» обыграл «Спакенбург» со счетом 7:0 в поединке 1/8 финала Кубка Нидерландов.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Аякс» — «Спакенбург» — 7:0
Голы: де Йонг, 18, 42, 44, Траоре, 49, 52, Тадич, 55, Унювар, 86, с пенальти
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Источник — Sport.ua
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