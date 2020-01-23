Артем МИЛЕВСКИЙ: «Новый старт»

35-летний украинский нападающий «Динамо-Брест» Артем Милевский приступил к подготовке к новому сезону в составе белорусской команды.
«Новый старт», — написал Милевский в Instagram, опубликовав фото с тренировки.
Контракт Милевского с «Динамо-Брест» рассчитан до декабря 2020-го года.
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Источник — Instagram
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