Голкипер Динамо: «Сильнейший удар в команде у Андриевского»

Руслан Нещерет — о сборах в Турции и перспективах в «Динамо»

  • 22.01.2020 20:52
  • 2319 просмотров
  • 5 комментариев
Голкипер Динамо: «Сильнейший удар в команде у Андриевского»
© ФК Динамо. Руслан Нещерет

Вратарь «Динамо» Руслан Нещерет рассказал, у кого из партнеров по команде самый сильный удар.

— У кого из игроков самый сильный удар?
— Наверное, у Андриевского. Просто невероятной силы удар, к тому же точный. Крученые удары любит Попов, а вот Буяльский пытается подсекать мяч над вратарем. Но мы его уже хорошо изучили, поэтому уже гораздо реже позволяем ему забивать следующим образом.

— Какие нюансы подготовки ко второй части сезона на этом этапе?
— Более работаем над ошибками, которые были в сыгранных спаррингах. А так вся работа привычная.

— Какие у тебя амбиции? Тебе всего 18 лет, но конкуренцию среди вратарей никто не отменял ...
— Конечно, хочу стать в будущем первым номером в «Динамо». Понимаю, что для этого нужно много работать, а там уже как получится.

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Источник — ФК Динамо Киев

(13 голосов)

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Комментарии
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 22.01.2020 21:53
    0
    Forever_young_13, 22.01.2020 21:25
    Давай приезжай для ликвидации - жду тебя в кафе Сепаратист на бульваре Пушкина
    Проще стеной вас отгородить и ждать когда вы закончитесь
    Ссылка
    SEPULTARA
    online
    SEPULTARA, 22.01.2020 21:42
    +3
    Forever_young_13, 22.01.2020 21:25
    Давай приезжай для ликвидации - жду тебя в кафе Сепаратист на бульваре Пушкина
    Ушлепок, не ссысь в лифте
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 22.01.2020 21:25
    -6
    Kovalenkobrevno, 22.01.2020 21:10
    Ты конченый боевик, которого нужно ликвидировать, так же как тысячи до этого таких же
    Давай приезжай для ликвидации - жду тебя в кафе Сепаратист на бульваре Пушкина
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 22.01.2020 21:10
    +3
    Forever_young_13, 22.01.2020 21:07
    — Конечно, хочу стать в будущем первым номером в «Динамо». Понимаю, что для этого нужно много работать, а там уже как получится.
    *
    После эры Шовковского с трудом верится в талантливых вратарей у динамко.
    Ты конченый боевик, которого нужно ликвидировать, так же как тысячи до этого таких же
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 22.01.2020 21:07
    -6
    — Конечно, хочу стать в будущем первым номером в «Динамо». Понимаю, что для этого нужно много работать, а там уже как получится.
    *
    После эры Шовковского с трудом верится в талантливых вратарей у динамко.
    Ссылка
    SEPULTARA
    online
    SEPULTARA, 22.01.2020 21:42
    +3
    Forever_young_13, 22.01.2020 21:25
    Давай приезжай для ликвидации - жду тебя в кафе Сепаратист на бульваре Пушкина
    Ушлепок, не ссысь в лифте
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 22.01.2020 21:10
    +3
    Forever_young_13, 22.01.2020 21:07
    — Конечно, хочу стать в будущем первым номером в «Динамо». Понимаю, что для этого нужно много работать, а там уже как получится.
    *
    После эры Шовковского с трудом верится в талантливых вратарей у динамко.
    Ты конченый боевик, которого нужно ликвидировать, так же как тысячи до этого таких же
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 22.01.2020 21:53
    0
    Forever_young_13, 22.01.2020 21:25
    Давай приезжай для ликвидации - жду тебя в кафе Сепаратист на бульваре Пушкина
    Проще стеной вас отгородить и ждать когда вы закончитесь
    Ссылка
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