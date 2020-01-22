Голкипер Динамо: «Сильнейший удар в команде у Андриевского»

Вратарь «Динамо» Руслан Нещерет рассказал, у кого из партнеров по команде самый сильный удар.

— У кого из игроков самый сильный удар?

— Наверное, у Андриевского. Просто невероятной силы удар, к тому же точный. Крученые удары любит Попов, а вот Буяльский пытается подсекать мяч над вратарем. Но мы его уже хорошо изучили, поэтому уже гораздо реже позволяем ему забивать следующим образом.

— Какие нюансы подготовки ко второй части сезона на этом этапе?

— Более работаем над ошибками, которые были в сыгранных спаррингах. А так вся работа привычная.

— Какие у тебя амбиции? Тебе всего 18 лет, но конкуренцию среди вратарей никто не отменял ...

— Конечно, хочу стать в будущем первым номером в «Динамо». Понимаю, что для этого нужно много работать, а там уже как получится.