Игорь СУРКИС: «Менять правила игры по ходу чемпионата нельзя»

Президент «Динамо» Игорь Суркис поделился своим мнением по поводу возможных изменений графика УПЛ в связи с подготовкой сборной Украины к Евро-2020:
«Прежде всего, это не делается в таком виде, как нам было предложено Ассоциацией футбола и УПЛ. Я считаю, что профессиональным был бы подход, когда главный тренер сборной собрал бы своих коллег – главных тренеров клубов – и обсудил бы с ними этот вопрос.
Моя позиция по этому поводу однозначная: нельзя менять правила игры по ходу чемпионата. То, что сейчас инициируется УАФ и УПЛ, это методы наперсточников. Ничем другим объяснить подобные подходы и методы невозможно.
А если «Шахтер» дойдет до финала Лиги Европы, то что тогда делать? От выступлений «Шахтера» сейчас зависит, с каким коэффициентом Украина войдет в еврокубковый сезон летом – и как с этим быть? Как им менять свое расписание?
Футбольный клуб «Динамо» всегда уважал и ценил интересы национальной сборной Украины. Мы готовы идти навстречу тренерскому штабу, готовы отпустить в расположение сборной игроков пораньше, если последние туры для нас уже ничего не будут решать.
Но при этом мы категорически против подобных подходов и методов. Регламент должен неукоснительно соблюдаться».
Источник — ФК Динамо Киев
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Или дальнобойщик телефон сразу забрал ?
Ну конечно , они тебе не за то чтобы ты в телефоне сидел платят
Хотя , кто тебе шалаве там платит , 100 грамм конфет « Золотой ключик» ,- вот тво оплата
Даун, не ты-ли что то тявкал про ошибки??
Или дальнобойщик телефон сразу забрал ?
Ну конечно , они тебе не за то чтобы ты в телефоне сидел платят
Хотя , кто тебе шалаве там платит , 100 грамм конфет « Золотой ключик» ,- вот тво оплата
Или дальнобойщик телефон сразу забрал ?
Ну конечно , они тебе не за то чтобы ты в телефоне сидел платят
Хотя , кто тебе шалаве там платит , 100 грамм конфет « Золотой ключик» ,- вот тво оплата
Или дальнобойщик телефон сразу забрал ?
Ну конечно , они тебе не за то чтобы ты в телефоне сидел платят
Хотя , кто тебе шалаве там платит , 100 грамм конфет « Золотой ключик» ,- вот тво оплата
Даун, не ты-ли что то тявкал про ошибки??
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