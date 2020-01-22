Игорь СУРКИС: «Менять правила игры по ходу чемпионата нельзя»

Президент «Динамо» Игорь Суркис поделился своим мнением по поводу возможных изменений графика УПЛ в связи с подготовкой сборной Украины к Евро-2020:

«Прежде всего, это не делается в таком виде, как нам было предложено Ассоциацией футбола и УПЛ. Я считаю, что профессиональным был бы подход, когда главный тренер сборной собрал бы своих коллег – главных тренеров клубов – и обсудил бы с ними этот вопрос.

Моя позиция по этому поводу однозначная: нельзя менять правила игры по ходу чемпионата. То, что сейчас инициируется УАФ и УПЛ, это методы наперсточников. Ничем другим объяснить подобные подходы и методы невозможно.

А если «Шахтер» дойдет до финала Лиги Европы, то что тогда делать? От выступлений «Шахтера» сейчас зависит, с каким коэффициентом Украина войдет в еврокубковый сезон летом – и как с этим быть? Как им менять свое расписание?

Футбольный клуб «Динамо» всегда уважал и ценил интересы национальной сборной Украины. Мы готовы идти навстречу тренерскому штабу, готовы отпустить в расположение сборной игроков пораньше, если последние туры для нас уже ничего не будут решать.

Но при этом мы категорически против подобных подходов и методов. Регламент должен неукоснительно соблюдаться».