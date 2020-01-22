Игорь СУРКИС: «Менять правила игры по ходу чемпионата нельзя»

Президент «Динамо» - о возможных изменениях регламента УПЛ

  • 22.01.2020 20:25
  • 3355 просмотров
  • 6 комментариев
Игорь СУРКИС: «Менять правила игры по ходу чемпионата нельзя»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис поделился своим мнением по поводу возможных изменений графика УПЛ в связи с подготовкой сборной Украины к Евро-2020:

«Прежде всего, это не делается в таком виде, как нам было предложено Ассоциацией футбола и УПЛ. Я считаю, что профессиональным был бы подход, когда главный тренер сборной собрал бы своих коллег – главных тренеров клубов – и обсудил бы с ними этот вопрос.

Моя позиция по этому поводу однозначная: нельзя менять правила игры по ходу чемпионата. То, что сейчас инициируется УАФ и УПЛ, это методы наперсточников. Ничем другим объяснить подобные подходы и методы невозможно.

А если «Шахтер» дойдет до финала Лиги Европы, то что тогда делать? От выступлений «Шахтера» сейчас зависит, с каким коэффициентом Украина войдет в еврокубковый сезон летом – и как с этим быть? Как им менять свое расписание?

Футбольный клуб «Динамо» всегда уважал и ценил интересы национальной сборной Украины. Мы готовы идти навстречу тренерскому штабу, готовы отпустить в расположение сборной игроков пораньше, если последние туры для нас уже ничего не будут решать.

Но при этом мы категорически против подобных подходов и методов. Регламент должен неукоснительно соблюдаться».

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Источник — ФК Динамо Киев

(19 голосов)

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Комментарии
    Voxa Hvedyk
      Voxa Hvedyk, 22.01.2020 21:36
    -2
    На этой переправе нужно менять не коней а"сурков" если он ещё не догадался!!!
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    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 22.01.2020 21:30
    0
    jekаfunny, 22.01.2020 21:19
    Я так понимаю что осилить текст ты не смог
    Или дальнобойщик телефон сразу забрал ?
    Ну конечно , они тебе не за то чтобы ты в телефоне сидел платят
    Хотя , кто тебе шалаве там платит , 100 грамм конфет « Золотой ключик» ,- вот тво оплата
    "вот тво оплата"
    Даун, не ты-ли что то тявкал про ошибки??
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.01.2020 21:19
    +2
    Forever_young_13, 22.01.2020 20:44
    Сурок конечно ещё та гнида и мразь. Плять эта тварь уже забыла, когда его брат Гриша управляя в своё врея ФФУ менял по ходу регламент в угоду Даунамы \
    Я так понимаю что осилить текст ты не смог
    Или дальнобойщик телефон сразу забрал ?
    Ну конечно , они тебе не за то чтобы ты в телефоне сидел платят
    Хотя , кто тебе шалаве там платит , 100 грамм конфет « Золотой ключик» ,- вот тво оплата
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 22.01.2020 21:07
    0
    Forever_young_13, 22.01.2020 20:44
    Сурок конечно ещё та гнида и мразь. Плять эта тварь уже забыла, когда его брат Гриша управляя в своё врея ФФУ менял по ходу регламент в угоду Даунамы \
    Какие же он правила менял? Расскажи ордловец, который сосёт у ахметки
    Ссылка
    kerch30
      kerch30, 22.01.2020 20:49
    0
    За Динамо лучше смотри и за совами
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 22.01.2020 20:44
    -3
    Сурок конечно ещё та гнида и мразь. Плять эта тварь уже забыла, когда его брат Гриша управляя в своё врея ФФУ менял по ходу регламент в угоду Даунамы \
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.01.2020 21:19
    +2
    Forever_young_13, 22.01.2020 20:44
    Сурок конечно ещё та гнида и мразь. Плять эта тварь уже забыла, когда его брат Гриша управляя в своё врея ФФУ менял по ходу регламент в угоду Даунамы \
    Я так понимаю что осилить текст ты не смог
    Или дальнобойщик телефон сразу забрал ?
    Ну конечно , они тебе не за то чтобы ты в телефоне сидел платят
    Хотя , кто тебе шалаве там платит , 100 грамм конфет « Золотой ключик» ,- вот тво оплата
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 22.01.2020 21:30
    0
    jekаfunny, 22.01.2020 21:19
    Я так понимаю что осилить текст ты не смог
    Или дальнобойщик телефон сразу забрал ?
    Ну конечно , они тебе не за то чтобы ты в телефоне сидел платят
    Хотя , кто тебе шалаве там платит , 100 грамм конфет « Золотой ключик» ,- вот тво оплата
    "вот тво оплата"
    Даун, не ты-ли что то тявкал про ошибки??
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 22.01.2020 21:07
    0
    Forever_young_13, 22.01.2020 20:44
    Сурок конечно ещё та гнида и мразь. Плять эта тварь уже забыла, когда его брат Гриша управляя в своё врея ФФУ менял по ходу регламент в угоду Даунамы \
    Какие же он правила менял? Расскажи ордловец, который сосёт у ахметки
    Ссылка
    kerch30
      kerch30, 22.01.2020 20:49
    0
    За Динамо лучше смотри и за совами
    Ссылка
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