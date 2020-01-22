На міжнародну компанію FAVBET здійснено інформаційну атаку

FAVBET заперечує інформацію про обшуки в офісах компанії

  • 22.01.2020 19:03
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На міжнародну компанію FAVBET здійснено інформаційну атаку

Сьогодні, 22 січня, в українських ЗМІ з’явилася інформація про обшуки силовими структурами в офісах компанії, а також у співробітників вдома.

Дана інформація не відповідає дійсності, Favbet працює в штатному режимі, виконуючи свої зобов’язання перед клієнтами. На співробітників також не чиниться жодного тиску.  

В результаті внутрішнього розслідування, стало відомо, що дана інформаційна атака стала наслідком активної публічної позиції Favbet відносно легалізації грального бізнесу в Україні. Джерелом дискредитації репутації Favbet стали російські компанії, яких не влаштовують норми прийнятого в першому читанні законопроекту «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» №2285д. А саме в частині заборони діяльності на гральному ринку України компаній, кінцевими бенефіціарами яких є юридичні або фізичні особи російського походження.

Компанія звертається до ЗМІ з проханням не поширювати інформацію, яка не відповідає дійсності.

 

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Источник — Sport.ua

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