На міжнародну компанію FAVBET здійснено інформаційну атаку

Сьогодні, 22 січня, в українських ЗМІ з’явилася інформація про обшуки силовими структурами в офісах компанії, а також у співробітників вдома.

Дана інформація не відповідає дійсності, Favbet працює в штатному режимі, виконуючи свої зобов’язання перед клієнтами. На співробітників також не чиниться жодного тиску.

В результаті внутрішнього розслідування, стало відомо, що дана інформаційна атака стала наслідком активної публічної позиції Favbet відносно легалізації грального бізнесу в Україні. Джерелом дискредитації репутації Favbet стали російські компанії, яких не влаштовують норми прийнятого в першому читанні законопроекту «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» №2285д. А саме в частині заборони діяльності на гральному ринку України компаній, кінцевими бенефіціарами яких є юридичні або фізичні особи російського походження.

Компанія звертається до ЗМІ з проханням не поширювати інформацію, яка не відповідає дійсності.