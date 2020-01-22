СИДОРЧУК: «В первые 7 дней было очень тяжело из-за обилия беговой работы»

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал о подготовке в Турции, физическом состоянии и экваторе тренировочного сбора.

- Вчера утром работали в тренажерном зале. В частности, на велотренажерах. На что направлена такая тренировка?

- Основная цель – разогнать молочную кислоту, которая осталась в мышцах после двух игр, чтобы восстановиться. Плюс были упражнения на роллах, чтобы расслабить мышцы и предотвратить травмы.

- Сегодня ощутил облегчение?

- Это первый день за все сборы, чтобы не было крепатуры. Чувствовал себя вполне нормально и свежо.

- Перед началом тренировки газон поливают. Как это влияет на работу?

- Это нормальная практика. Перед играми поле также поливается. Плюс в Турции такой ветер, что практически сразу после полива все снова сухое, вода сдувается. Это нужно, чтобы мяч быстрее «ходил» и только для этого.

- Многие футболисты распаривают бутсы. Для чего это делается?

- Мы сбросились всей командой и купили такую машинку на новый год. Впервые увидели такую машинку в какой-то передаче. Затем Кендзера сказал, что у них в сборной такую используют. Она нужна, чтобы бутсы легче «разбивались», если они новые или кожаные. Если раньше, чтобы бутсы стали мягче, нужно было держать их по полчаса под горячей водой, то сейчас это все происходит под воздействием пара. Ногам комфортнее.

- На что была направленная утренняя тренировка?

- Отрабатывали прессинг и выход из-под него. Потом была игра один в один на полполя.

- Квадрат 5х5 с нейтральным – было достаточно интенсивно?

- Да, есть два касания, тяжело держать мяч, потому что нужно открываться. А при двух касаниях сильно мяч не поводишь и не обыграешь. Всегда стараешься играть через передачу.

- Основная работа – работа в тройках?

- Нет, это была скорее пауза, направленная на отработку ударов по воротам, завершение. Могло показаться, что это была основная работа, но этот элемент скорее используется как пауза или передышка.

- Можно ли говорить о том, что команда выходит на пик подготовки?

- Нет, еще рано. «Жабры» есть, в том плане, что мы уже набегались, надышались. Но недостает еще взрывной скорости. Я думаю, что все это будет отрабатываться сейчас, к концу первого сбора и на втором. Скорость, частота. Вроде ты все видишь, но быстро ногами сделать не можешь. А что касается физической готовности, то действительно чувствую себя хорошо и даже поймал себя на мысли, что, когда играешь, тайм быстро заканчивается. Адаптация к тяжелым нагрузкам проходит легче.

- Ты уже неоднократно проходил тренировочные сборы в «Динамо». Нынешний тренерский штаб чем-то удивил?

- Нет, в целом. Разве что то, что в первые 7 дней было очень тяжело из-за обилия беговой работы. Даже не вспомню, когда такое было в последний раз. Но мы прошли его хорошо, все выдержали и это поможет нам в будущем.

Капітан «Динамо» Сергій Сидорчук розповів про підготовку в Туреччині, фізичний стан і екватор тренувального збору.

- Учора вранці працювали в тренажерному зал, зокрема на велотренажерах. На що спрямоване таке тренування?

- Основна мета - розігнати молочну кислоту, яка залишилася в м'язах після двох ігор, щоб відновитися. Плюс були вправи на ролах, щоб розслабити м'язи і запобігти травмам.

- Сьогодні відчув полегшення?

- Це перший день за всі збори, щоб не було кріпатури. Почувався цілком нормально.

- Перед початком тренування газон поливають. Як це впливає на роботу?

- Це нормальна практика. Перед іграми поле також поливається. Плюс у Туреччині такий вітер, що практично відразу після поливу все знову сухе, вода здувається. Це потрібно, щоб м'яч швидше «ходив» і тільки для цього.

- Багато футболістів розпарюють бутси. Для чого це робиться?

- Ми скинулися всією командою і купили таку машинку на новий рік. Вперше побачили таку машинку в якійсь передачі. Потім Кендзьора сказав, що у них у збірній таку використовують. Вона потрібна, щоб бутси легше «розбивалися», якщо вони нові або шкіряні. Якщо раніше, щоб бутси стали м'якшими, потрібно було тримати їх півгодини під гарячою водою, то зараз це все відбувається під впливом пари. Ногам комфортніше.

- На що було спрямоване ранкове тренування?

- Відпрацьовували пресинг і вихід з-під нього. Потім була гра один в один на пів поля.

- Квадрат 5х5 із нейтральним - було досить інтенсивно?

- Так, є два дотики, важко тримати м'яч, адже потрібно відкриватися. А при двох дотиках сильно м'яч не проведеш і не обіграєш. Завжди намагаєшся грати через передачу.

- Основна робота - робота в трійках?

- Ні, це була скоріше пауза, спрямована на відпрацювання ударів по воротах, завершення. Могло здатися, що це була основна робота, але цей елемент здебільшого використовується, як пауза або перепочинок.

- Чи можна говорити про те, що команда виходить на пік підготовки?

- Ні, ще зарано. «Зябра» є, в тому плані, що ми вже набігалися, надихалися. Але бракує ще вибухової швидкості. Я думаю, що все це буде відпрацьовуватися зараз, до кінця першого збору і на другому. Швидкість, частота. Начебто ти все бачиш, але швидко ногами зробити не можеш. А що стосується фізичної готовності, то дійсно почуваюся добре, і навіть спіймав себе на думці, що, коли граєш, тайм швидко закінчується. Адаптація до важких навантажень проходить легше.

- Ти вже неодноразово проходив тренувальні збори в «Динамо». Нинішній тренерський штаб чимось здивував?

- Загалом, ні. Хіба що в перші 7 днів було дуже важко через велику кількість бігової роботи. Навіть не згадаю, коли таке було востаннє. Але ми пройшли його добре, усе витримали, і це допоможе нам у майбутньому.