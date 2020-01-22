Виталий КВАШУК: «Милевский — топовый футболист»

Украинский игрок «Гомеля» похвалил нападающего «Динамо-Брест»

  • 22.01.2020 13:36
  • 498 просмотров
  • 1 комментарий
Виталий КВАШУК: «Милевский — топовый футболист»
© ФК Гомель. Виталий Квашук

26-летний украинский полузащитник «Гомеля» Виталий Квашук поделился мнением о 35-летнем украинском футболисте «Динамо-Брест» Артеме Милевском.

«В порядке ли Милевский? Топовый футболист. Я перед матчем с «Брестом» объяснял пацанам, что с Милевским нужно правильно играть. Чудак между линиями открывается, как никто, и вторым касанием выводит партнера по команде на ворота. Корпус поставишь — он тебя качнет. Артем — мастер. Мы с ним во время матча рядом стояли, он на меня смотрит и говорит: «Малый, что, штрафной захотел, чтобы забить?». Отвечаю: «Да, поставь, пожалуйста».

Посмеялись немного, после игры обнялись. Тоже самое могу и про Сашу Глеба сказать, в свои 38 он просто красава», — отметил Квашук.

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Источник — Sportarena

(1 голос)

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Комментарии
    GeloN83
      GeloN83, 22.01.2020 14:06
    0
    Мабуть, в одному нічному клубі бухають, що так розхвалює...
    Ссылка
    GeloN83
      GeloN83, 22.01.2020 14:06
    0
    Мабуть, в одному нічному клубі бухають, що так розхвалює...
    Ссылка
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