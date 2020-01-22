Виталий КВАШУК: «Милевский — топовый футболист»

26-летний украинский полузащитник «Гомеля» Виталий Квашук поделился мнением о 35-летнем украинском футболисте «Динамо-Брест» Артеме Милевском.

«В порядке ли Милевский? Топовый футболист. Я перед матчем с «Брестом» объяснял пацанам, что с Милевским нужно правильно играть. Чудак между линиями открывается, как никто, и вторым касанием выводит партнера по команде на ворота. Корпус поставишь — он тебя качнет. Артем — мастер. Мы с ним во время матча рядом стояли, он на меня смотрит и говорит: «Малый, что, штрафной захотел, чтобы забить?». Отвечаю: «Да, поставь, пожалуйста».

Посмеялись немного, после игры обнялись. Тоже самое могу и про Сашу Глеба сказать, в свои 38 он просто красава», — отметил Квашук.