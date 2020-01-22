Бавария арендовала 20-летнего игрока Аякса

Мюнхенская «Бавария» арендовала 20-летнего правого вингера «Аякса» Николаса Кюна.
Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Всего Кюн сыграл 43 матча за «Аякс» U-23, где забил 5 мячей.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €500 тысяч.
В активе Кюна 3 матча в составе сборной Германии U-20, где он забил один мяч.
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Источник — ФК Аякс
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