Бенфика отказалась от трансфера Гимараэша

Португальская «Бенфика» отказалась от трансфера 22-летнего бразильского полузащитника «Атлетико Паранаэнсе» Бруну Гимараэша.
Бразильский клуб хочет за своего игрока €20 миллионов, что слишком дорого для «Бенфики».
В сезоне 2019-го года Гимараэш провел за «Атлетико Паранаэнсе» 33 матча во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.
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Источник — record.pt
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