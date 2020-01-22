Бенфика отказалась от трансфера Гимараэша

Португальская «Бенфика» отказалась от трансфера 22-летнего бразильского полузащитника «Атлетико Паранаэнсе» Бруну Гимараэша.

Бразильский клуб хочет за своего игрока €20 миллионов, что слишком дорого для «Бенфики».

В сезоне 2019-го года Гимараэш провел за «Атлетико Паранаэнсе» 33 матча во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.