Олег БЛОХИН: «Шевченко не нужны мои советы»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Блохин считает, что нынешний наставник украинской национальной команды Андрей Шевченко не нуждается в его советах.

«Считаю, в этом нет никакой необходимости. Во-первых, у каждого тренера свое видение на подготовку команды. Во-вторых, в штабе сборной Украины работают достаточно опытные специалисты, и они сами во всем разберутся. Да и время не стоит на месте», — считает Блохин.

Под руководством Блохина сборная Украины вышла в 1/4 финала ЧМ-2006.