Олег БЛОХИН: «Шевченко не нужны мои советы»

Экс-тренер сборной Украины считает, что время не стоит на месте

  • 22.01.2020 11:42
  • 1037 просмотров
  • 3 комментария
Олег БЛОХИН: «Шевченко не нужны мои советы»
© ФК Динамо Киев. Олег Блохин

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Блохин считает, что нынешний наставник украинской национальной команды Андрей Шевченко не нуждается в его советах.

«Считаю, в этом нет никакой необходимости. Во-первых, у каждого тренера свое видение на подготовку команды. Во-вторых, в штабе сборной Украины работают достаточно опытные специалисты, и они сами во всем разберутся. Да и время не стоит на месте», — считает Блохин.

Под руководством Блохина сборная Украины вышла в 1/4 финала ЧМ-2006.

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Источник — zbirna.com

(3 голоса)

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Комментарии
    ВВВ
    online
      ВВВ, 22.01.2020 12:36
    0
    От клоун!!! Можна подумати що якби навіть час зупинився то його поради були б комусь потрібні !!! Він що видумав якусь унікальну ігрову модель?На мій погляд у Блохіна була одна ігрова модель-це Шева та Ребров попереду!!! Правду кажуть що скромність то не ваша риса!!!
    Ссылка
    sv40sv
      sv40sv, 22.01.2020 12:23
    +1
    Поради Блохіна взагалі нікому непотрібні. Він тільки може поради, як згубити і знаньбити клуб у стислі терміни...
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    GeloN83
      GeloN83, 22.01.2020 12:21
    0
    Згоден з цією тезою Блохіна.
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    sv40sv
      sv40sv, 22.01.2020 12:23
    +1
    Поради Блохіна взагалі нікому непотрібні. Він тільки може поради, як згубити і знаньбити клуб у стислі терміни...
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 22.01.2020 12:36
    0
    От клоун!!! Можна подумати що якби навіть час зупинився то його поради були б комусь потрібні !!! Він що видумав якусь унікальну ігрову модель?На мій погляд у Блохіна була одна ігрова модель-це Шева та Ребров попереду!!! Правду кажуть що скромність то не ваша риса!!!
    Ссылка
    GeloN83
      GeloN83, 22.01.2020 12:21
    0
    Згоден з цією тезою Блохіна.
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