Андрей БОРЯЧУК: «Надеюсь, Ризеспор сможет выкупить мой контракт»

Игрок рассчитывает на длительный срок остаться в Турции

  • 22.01.2020 11:53
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Андрей БОРЯЧУК: «Надеюсь, Ризеспор сможет выкупить мой контракт»
© caykurrizespor.org.tr

Турецкий «Ризеспор» объявил о подписании контракта с украинским форвардом Андреем Борячуком. Игрок взят в аренду у «Шахтера» на полтора года, но футболист рассчитывает, что его контракт смогут выкупить.

«Для меня и для Дениса Гармаша большой плюс, что в клубе есть украинцы. Плюс долгое время здесь уже Коля Морозюк. Уже какое-то время «Ризеспор» за мной наблюдал и пока подписал на правах аренды».

«Надеюсь, я себя смогу проявить и, возможно, клуб сможет выкупить мой контракт. Когда выйду на поле? Не знаю, это тренер решит. Может, уже послезавтра в Кубке, а может, через игру», - сказал Борячук.

В чемпионате Турции команда занимает 11-е место.

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Источник — Футбол 1/Футбол 2

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