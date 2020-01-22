Английский «Манчестер Юнайтед» готов заплатить €35 миллионов за 16-летнего игрока «Бирмингема» Джуда Беллингхема.

В текущем сезоне полузащитник провел 25 матчей в Чемпионшипе, где забил 4 мяча.

За футболистом также наблюдают «Барселона», «Бавария» и «Ливерпуль».

Беллингхем не может подписать профессиональный контракт с «Бирмингемом» до того, как ему исполнится 17 лет 29-го июня.