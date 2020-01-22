ВИДЕО. Как Роналду спас жизнь брату-наркоману

Наркомания — одна из самых серьезных проблем в любой стране. И, помимо самих наркоманов, не меньше страдают их семьи и близкие им люди. Не секрет что многие футболисты балуются наркотиками. Самые известные кокаинщики — Диего Марадона, Пол Гаскойн, Адриан Муту. Не обошла эта беда и семью 34-летнего португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Старший брат Криштиану многие годы страдал от наркотической и алкогольной зависимости. Но Роналду помог близкому родственнику спастись из плена.