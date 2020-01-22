Александр РЯБОКОНЬ: «Наша схема будет похожа на 4-2-4»

Наставник «Десны» рассказал о подготовке команды к новому сезону

  • 22.01.2020 09:57
  • 562 просмотра
  • 0 комментариев
Александр РЯБОКОНЬ: «Наша схема будет похожа на 4-2-4»
© ФК Десна. Александр Рябоконь

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал переход в команду полузащитников Андрея Тотовицкого и Алексея Гуцуляка.

«Эти футболисты могут играть на разных позициях. Оба — атакующие игроки. На мой взгляд, у них достаточно высокий потенциал, а их давно знаю. Тотовицкого донимали травмы, но, будем надеяться, он, наконец, выйдет на свой уровень.

Подчеркиваю, речь идет о полноценных контрактах, а не об аренде. Даже в случае с Тотовицким. Не знаю всех деталей, могу лишь сказать, что у Гуцуляка — долгосрочный контракт.

Теперь у нас хорошая конкуренция в линии атаки. Доволен тем набором исполнителей, которые есть в нашей команде. Поэтому будем немного перестраивать нашу игру. Будем действовать более остро. Думаю, что тактическая схема будет похожа на 4-2-4», — отметил Рябоконь.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Динамо Киев от Шурика

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности