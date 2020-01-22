Александр РЯБОКОНЬ: «Наша схема будет похожа на 4-2-4»

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал переход в команду полузащитников Андрея Тотовицкого и Алексея Гуцуляка.

«Эти футболисты могут играть на разных позициях. Оба — атакующие игроки. На мой взгляд, у них достаточно высокий потенциал, а их давно знаю. Тотовицкого донимали травмы, но, будем надеяться, он, наконец, выйдет на свой уровень.

Подчеркиваю, речь идет о полноценных контрактах, а не об аренде. Даже в случае с Тотовицким. Не знаю всех деталей, могу лишь сказать, что у Гуцуляка — долгосрочный контракт.

Теперь у нас хорошая конкуренция в линии атаки. Доволен тем набором исполнителей, которые есть в нашей команде. Поэтому будем немного перестраивать нашу игру. Будем действовать более остро. Думаю, что тактическая схема будет похожа на 4-2-4», — отметил Рябоконь.